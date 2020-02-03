В ходе конкурсного отбора в 2019 году победителями программы инициативного бюджетирования признаны проекты трех столичных школ. Были выполнены работы по замене оконных блоков в СОШ № 43 и СОШ № 62, работы по обустройству футбольной площадки СОШ № 59. Об этом сообщает Управление образования администрации столицы Чувашии.

В 2020 году 5 столичных школ стали победителями конкурсного отбора в рамках программы инициативного бюджетирования. На ремонтные работы предусмотрено почти 13 млн. рублей из республиканского и муниципального бюджетов, а также средства населения — от 8 до 15 %.

Победителями проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, стали следующие образовательные организации:СОШ 45 — обустройство спортивной площадки;Лицей 44 — ремонт двух входных крылец;СОШ 39 — текущий ремонт имеющихся помещений;НОШ 2 — ремонт санитарных комнат;СОШ 56 — ремонт спортивного зала.

3.02.2020

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