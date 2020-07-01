Единый государственный экзамен стартует 3 июля. В Чебоксарах определены 11 пунктов проведения экзаменов для выпускников 11-х классов. Это школы №№ 2, 10, 24, 38, 43, 48, 50, 56, 57, 59, 60.

Как сообщает администрация столицы Чувашии, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции вопросам безопасности в этом году уделяется особое внимание. Глава администрации Алексей Ладыков поручил управлению образования отработать все действия согласно рекомендациям Роспотребнадзора.

Начальник управления образования города Чебоксары Дмитрий Захаров отметил, что в пунктах проведения экзаменов подготовлены дезинфицирующие средства, пирометры и рециркуляторы.

Проход в здание будет осуществляться малыми группами по графику через две входные группы во избежание большого скопления людей. На территории образовательной организации и при входе нанесена разметка, на которую необходимо ориентироваться участникам ЕГЭ и сотрудникам. Кроме того, будет обеспечена зигзагообразная рассадка с наполняемостью одного кабинета — 9 человек.

«Участники в день проведения экзамена приходят к пункту проведения ЕГЭ по расписанию. Запуск детей в здание школы будет проводиться в зависимости от количества участников: с 8:30 на экзамены по русскому языку, профильной математике и обществознанию, с 9:00 – по всем остальным предметам», — сказал он.

Готовность пунктов проведения к экзамену 29 июля проверил врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев. Он посетил чебоксарскую среднюю общеобразовательную школу № 24. Олег Николаев осмотрел школьные аудитории, где в это время проходил пробный экзамен для учителей, а также проверил систему онлайн-видеонаблюдения. В данном образовательном учреждении для проведения экзамена подготовлено 20 аудиторий.

«Проведена очень большая работа, чтобы обеспечить безопасность людей, которые будут заняты при сдаче Единого государственного экзамена», – заметил Олег Николаев.

1.07.2020

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