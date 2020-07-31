23 июля в территориальное управление Роспотребнадзора в Шумерле поступила информация о том, что в психоневрологическом интернате в поселке Атрать один сотрудник и четыре пациента заболели внебольничной пневмонией. На следующий день сотрудники больницы Алатырского района провели медицинский осмотр контактных лиц. В итоге пришлось изолировать и госпитализировать 51 человека с признаками ОРВИ и внебольничной пневмонии. По состоянию на 30 июля коронавирус подтвержден у 31 человека. Об этом сообщает cheb.ru.

Во время санитарно-эпидемиологического расследования выяснилось, что еще 10 июля у двоих проживающих в интернате выявлена повышенная температура, после чего им назначили лечение антибиотиками и противовирусными препаратами, не изолируя. Через неделю с высокой температурой слегли еще восемь человек.

Причиной заболевания, по мнению Роспотребнадзора, послужили несвоевременные изоляция пациентов с повышенной температурой и информирование о случаях заболевания. Кроме того, во время проверки выяснилось, что проживающих в интернате кормили не из одноразовой посуды, а персонал не был обучен правилам мытья и дезинфекции посуды. Постельные принадлежности больных не обрабатывались с 8 июля. Также в здании не проводилась дезинфекция контактных поверхностей, которые должны обрабатываться каждые два-четыре часа.

Из-за выявленных нарушений директор Атратского психоневрологического интерната получил выговор. К дисциплинарной ответственности также привлечена первый заместитель министра труда Лариса Арсентьева.

Кроме того, по результатам проверок с участием Роспотребнадзора нарушения были найдены почти во всех учреждениях, которые находятся в ведении министерства труда.