В прокуратуре Чувашской Республики продолжает действовать телефонная «горячая линия» по вопросам соблюдения трудовых прав граждан.

По данной «горячей линии» работники медицинских и иных организаций, участвующих в работе по оказанию медицинской помощи гражданам в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), могут дистанционно сообщить в прокуратуру республики о нарушении их прав на получение стимулирующих выплат за счет федерального и республиканского бюджетов.

Кроме того, по данной линии можно сообщить и об иных нарушениях трудового законодательства, связанных со сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

По всем сообщениям будут организованы проверочные мероприятия, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав граждан.

Прием звонков граждан осуществляется в рабочие дни с 9 до 18 часов по московскому времени (с перерывом на обед с 13 до 14 часов), по телефону 8(8352) 39-20-52.

3.06.2020

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