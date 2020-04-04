Прокуратура Чувашской Республики предупреждает об ответственности за несоблюдение ограничительных мер, направленных на стабилизацию санитарно-эпидемиологической обстановки и рекомендует гражданам, в том числе детям, оставаться дома.

Невыполнение обязательных для исполнения противоэпидемических мероприятий влечет привлечение виновных лиц к административной ответственности по ст.6.3 КоАП РФ (влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц — от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток) .

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, а также по неосторожности смерть человека, влечет уголовную ответственность в соответствии со ст.236 УК РФ (наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, а в случае смерти человека наказывается штрафом в размере от одного миллиона рублей до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок от трех до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок).

За распространение заведомо неправомерно общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающих угрозу нарушения общественного порядка и безопасности (фейков), грозит административная ответственность по ст.13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации).

4.04.2020

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