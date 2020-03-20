Сегодня редакцию «Таван Ен» посетили председатель Чувашской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Валериан Гаврилов, заместитель председателя комитета по культуре Чувашского национального конгресса, представитель Чувашской национально-культурной автономии в Санкт-Петербурге, руководитель ансамбля «Сурпан» при Мошкасинском клубе Чебоксарского района Надежда Васильева

Валериан Гаврилов рассказал о деятельности автономии и реализации приоритетного проекта по поиску участников ВОВ. Силами энтузиастов собираются сведения о чувашах, захороненных на Пискаревском кладбище и обо всех чувашах, погибших в годы ВОВ в Ленинградской области. Итогом поиска станет издание книг.

Подробнее читайте в проекте «Памяти героев» на страницах газеты «Таван Ен».

20.03.2020

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