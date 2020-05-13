В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Президентском перинатальном центре Минздрава Чувашии родились пятеро детей – четыре мальчика и одна девочка. Мальчики – настоящие богатыри, будущие защитники нашей Родины, вес каждого из них при рождении составил от 3400 до 3900 граммов. Девочка им тоже практически не уступила и родилась с весом 3200 граммов. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

Отметим, что с начала 2020 года всего в нашем центре родились уже более 1 тысячи детей.

13.05.2020

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