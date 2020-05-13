С 9 по 11 мая бригады скорой помощи в Чувашии совершали до 17 вызовов в сутки. Помощь оказана 730 пациентам с болезнями системы кровообращения, из них 9 пациентов с инфарктом, 53 – с инсультом. Бригады скорой помогли 600 пациентам с болезнями органов дыхания, 400 жителям Чувашии, получившим различные травмы, помощь потребовалась 8 пострадавшим в ДТП. За прошедшие праздничные дни скорая доезжала до пациентов, пострадавших в ДТП, в среднем за 11 минут. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

За прошедшие праздничные дни бригады скорой 1400 раз снимали у пациентов ЭКГ, выполнили 729 внутримышечных и 671 внутривенную инъекцию, 205 раз подключали пациентов к кислороду, 184 раза устанавливали кубитальный катетер, 200 раз переносили пациентов на носилках, наложили 180 повязок, 80 шин для рук и ног, 50 шейных воротников.

13.05.2020

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