3 июля на брифинге для журналистов в Государственной службе Чувашской республики по конкурентной политике и тарифам поднимался актуальный для жителей региона вопрос о ситуации с повышением тарифов на вывоз мусора.

Рост платы за услуги по обращению с ТКО на 20,8% к тарифу первого полугодия 2020 года был заложен в декабре прошлого года прежним составом правительства Чувашии. В результате с 1 июля для жителей городов увеличение платы за вывоз мусора составило на 13 рублей, для сельчан – на 10 рублей.

Напомним, что ранее врио Главы Чувашии Олег Николаев выступил против повышения данного тарифа, поскольку жителям республики приходится справляться и в без того сложной ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией. Тогда же стало известно, что в настоящее время чувашское правительство приступило к переговорам с региональным оператором ООО «МВК «Экоцентр». Однако, как сказала руководитель Госслужбы по тарифам Чувашии Надежда Колебанова, к сегодняшнему брифингу руководитель регоператора не смог присоединиться.

Также сегодня на встрече с журналистами она прокомментировала динамику проработки поручения руководителя региона. «Ввиду того, что Олегом Алексеевичем была поставлена задача не увеличивать тарифы и плату граждан в настоящее время проводится работа по снижению этой платы. Поэтому в ближайшее время будет озвучена наша позиция в цифровом формате», – сказала она и пообещала, что для СМИ будет организована еще одна встреча, чтобы представить соответствующие решения.

При этом, по словам руководителя ведомства, на проработку вопроса планируется затратить минимальное количество времени, до получения гражданами платежек с новыми тарифами, которые традиционно формируются в конце месяца.

Отметим, что несмотря на то, что в Чувашской республике с 1 июля 2020 года произойдет увеличение тарифов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, уровень цен в регионе стабильно ниже большинства субъектов ПФО. Так, изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по Чувашской республике с 1 июля не превысит установленное Правительством Российской Федерации ограничение, равное 3,6%. Стоимость услуги теплоснабжения составит не более 3,7%, водоотведения, горячего и холодного водоснабжения – не более 4,6%. Цена на природный газ, реализуемый населению, прогнозно во II полугодии составит 5 рублей 88 копеек за 1 куб. м.