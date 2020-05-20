В Порецком районе работают до 14 межведомственных рабочих групп в составе работников администрации, сельских поселений и отдела полиции. Ежедневно они отправляются в рейд, чтобы проверить соблюдение гражданами и предприятиями основных мер профилактики новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что с 12 мая в Чувашии стали действовать новые ограничительные меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции. В общественном транспорте, такси, при посещении магазинов, аптек, парикмахерских жители Чувашии обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы).

Сегодня к одному из таких профилактических мероприятий присоединились журналисты «Национального телевидения Чувашии» и районной газеты «Порецкие вести». В ходе рейда рабочая группа посетила несколько торговых точек в селе Порецком.

Члены рабочей группы смогли убедиться, что большая часть граждан соблюдает новые требования. Клиенты в торговых точках без масок не обслуживаются. В магазинах сделаны разметки для соблюдения дистанции, имеются в наличии антисептические средства.

Отметим, что с 15 по 18 мая 2020 года межведомственные рабочие группы в Порецком районе проверили работу около 87 объектов розничной торговли, 20 парикмахерских, 18 предприятий.

20.05.2020

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