С прошлой недели в с. Порецкое начал работу пункт по продаже билетов с залом ожидания (ул. Ленина, д. 10, в помещении сетевого магазина «Пятерочка»). Пока там осуществляется продажа билетов на Москву и на ряд рейсов Чебоксары — Алатырь. В перспективе билеты планируется продавать на все транзитные направления, проходящие через с. Порецкое, а также внутрирайонные маршруты. Об этом сообщает администрация Порецкого района.

Чтобы пункт заработал в полную силу, между организатором ООО «Попутчик» и перевозчиками в ближайшее время должны быть заключены договоры. В настоящее время ведутся переговоры, и большинство предпринимателей готово начать свою деятельность, но пока нет договоренности с перевозчиком, работающим на муниципальных маршрутах. Как только компромисс будет найден, будет утверждено расписание и начнется отправление рейсов в населенные пункты Порецкого района. Пока же внутрирайонные рейсы отправляются от здания МУП «ОП ЖКХ».

22 января под руководством заместителя министра транспорта Чувашии Сергея Яхатина прошло первое заседание по вопросу организации в Порецком районе диспетчерско-кассового пункта, в котором приняли участие глава администрации Порецкого района Евгений Лебедев, организаторы кассового пункта и заинтересованные предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками.

В ходе совещания была намечена «дорожная карта», выслушаны мнения и предложения сторон.

30.01.2020

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