Авария произошла 30 января около 8 часов утра на 7 километре автодороги «Порецкое-Мочкасы» в Порецком районе.

Как сообщает ГИБДД Чувашии, водитель автомашины “Volkswagen California”, двигаясь со стороны Ульяновской области в направлении Нижнего Новгорода, предварительно, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «ВАЗ-2105». От удара иномарку вынесло в кювет.

В результате ДТП 55-летний водитель отечественного автомобиля погиб на месте, его пассажирке, женщине 53 лет, понадобилась медицинская помощь.

31.01.2020

www.tavanen.ru