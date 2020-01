View this post on Instagram

ДТП в Порецком районе Чувашии. • Авария произошла сегодня,30 января, около 8 часов на 7 километре автодороги «Порецкое-Мочкасы». Водитель автомашины “Volkswagen California”, двигаясь со стороны Ульяновской области в направлении Нижнего Новгорода, предварительно, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ 2105. От удара иномарку вынесло в кювет. • В результате ДТП 55-летний водитель «пятёрки» погиб на месте, его пассажирке, женщине 53 лет, понадобилась медицинская помощь. • Водителям кажется, что обгон даёт преимущество на дороге – это позволяет быстрее доехать до места назначения. Но стоит ли ради нескольких минут рисковать здоровьем и жизнью как своим, так и пассажиров? • •