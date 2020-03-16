Ремонт мостового сооружения через р. Сура в Порецком районе проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проектом предусмотрено устройство новых тротуарных плит, устройство нового асфальтового покрытия дорожной части, выравнивание двух мостовых балок, укрепление одной из опор.

Подрядная организация, ООО СК «Волга», возобновила работы в 2020 году. Ряд работ уже выполнен полностью: усиление стыков пролетного строения высокопрочными болтами в пролетах 1, 3, 5, 6, установлено 720 болтов, демонтаж технологической площадки в пролетах 3–5, разборка временных вспомогательных металлоконструкций, устройство смотрового хода, демонтаж барьерного и перильного ограждения по одной стороне, демонтаж асфальтобетонного покрытия по одной стороне.

Ведется демонтаж монолитного выравнивающего слоя – в процессе работ – 70%, работы по подготовке монолитной плиты под устройство тротуарных ортотропных плит.

Ремонтные работы на мостовом сооружении через р. Сура в Порецком районе начаты в июне 2019 года. Общая стоимость работ по контракту составляет 183 000 000,00 (сто восемьдесят три миллиона рублей 00 копеек), с освоением в 2019 году 27 185 тыс. руб. и в 2020 году – 155 815 тыс. руб.

16.03.2020

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