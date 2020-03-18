Лечебные учреждения республики укомплектованы специальной медицинской аппаратурой для скрининга, предусмотрено и дооснащение больниц и поликлиник необходимой аппаратурой на сумму около 50 миллионов рублей. По официальным данным больных, инфицированных вирусом COVID-19, в республике нет. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

— Принято решение Роспотребнадзором, Оперативным штабом при Правительстве РФ о том, что лабораторные исследования будут проводиться не только центрами гигиены и эпидемиологии в субъектах, но и лабораториями Минздрава. В Чувашской Республике такая лаборатория при центре СПИД — он будет проводить лабораторные исследования от желающих. Тест-система заявлена, она поступит в ближайшие дни, — рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по ЧР Надежда Луговская.

18.03.2020

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