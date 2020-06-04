В поликлинике п. Кугеси ремонт планируют завершить в сентябре

4 июня, 2020 - Новости - нет комментариев

Главный врач Чебоксарской районной больницы Владимир Викторов проинспектировал ход ремонтных работ на первом этаже правого  крыла поликлиники п. Кугеси и обсудил текущие вопросы с представителями подрядной организации ООО «СМУ-ВИОН-21″(начальная цего контракта -24079316 руб.)

На данном этапе строительная бригада ведет демонтаж полов и стен помещения. Предусмотрено выполнение следующих работ: замена деревянных оконных блоков, замена дверей и полов, отделочные работы стен и потолков, ремонт входной группы и капитальный ремонт инженерных сетей.

Капитальный ремонт цокольного этажа поликлиники планируется завершить в сентябре 2020 года.

Справочно:

В связи с ремонтными работами в  поликлинике произошли изменения:

Регистратура — перешла в актовый зал

Забор анализов на COVID-19- вход со двора, рядом со входом в детскую поликлинику (слева от пандуса).

12 каб — Экспедитор

13 каб — Процедурный кабинет

15 каб — Фтизиатр

16 каб — Ерманова А.А., врач — терапевт Марасанова Е.В., ВОП

17 каб — Кабинет мед.профилактики

18 каб — Кудрявцева С.В., ВОП

Пушкина С.Ю., ВОП

19 каб — Кабинет неотложной помощи

20 каб — Шачкова М.А., зам.гл.врача по ЭВН

21 каб — Васильева Т.В., врач — терапевт Степанова Т.В., ВОП

22 каб — Шагова В.В., и.о.зав.ООВП

39 каб — Кабинет сбора бак.анализов

57 каб — Нарколог 2 этаж, отделение ФТО

Дневной стационар — хирургическое отделение, 3 этаж

Кабинет медосмотра — на переходе на 2 этаже рядом с аптекой

4.06.2020

www.tavanen.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости