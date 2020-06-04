Главный врач Чебоксарской районной больницы Владимир Викторов проинспектировал ход ремонтных работ на первом этаже правого крыла поликлиники п. Кугеси и обсудил текущие вопросы с представителями подрядной организации ООО «СМУ-ВИОН-21″(начальная цего контракта -24079316 руб.)
На данном этапе строительная бригада ведет демонтаж полов и стен помещения. Предусмотрено выполнение следующих работ: замена деревянных оконных блоков, замена дверей и полов, отделочные работы стен и потолков, ремонт входной группы и капитальный ремонт инженерных сетей.
Капитальный ремонт цокольного этажа поликлиники планируется завершить в сентябре 2020 года.
Справочно:
В связи с ремонтными работами в поликлинике произошли изменения:
Регистратура — перешла в актовый зал
Забор анализов на COVID-19- вход со двора, рядом со входом в детскую поликлинику (слева от пандуса).
12 каб — Экспедитор
13 каб — Процедурный кабинет
15 каб — Фтизиатр
16 каб — Ерманова А.А., врач — терапевт Марасанова Е.В., ВОП
17 каб — Кабинет мед.профилактики
18 каб — Кудрявцева С.В., ВОП
Пушкина С.Ю., ВОП
19 каб — Кабинет неотложной помощи
20 каб — Шачкова М.А., зам.гл.врача по ЭВН
21 каб — Васильева Т.В., врач — терапевт Степанова Т.В., ВОП
22 каб — Шагова В.В., и.о.зав.ООВП
39 каб — Кабинет сбора бак.анализов
57 каб — Нарколог 2 этаж, отделение ФТО
Дневной стационар — хирургическое отделение, 3 этаж
Кабинет медосмотра — на переходе на 2 этаже рядом с аптекой
4.06.2020
www.tavanen.ru
Комментарии: