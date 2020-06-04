Главный врач Чебоксарской районной больницы Владимир Викторов проинспектировал ход ремонтных работ на первом этаже правого крыла поликлиники п. Кугеси и обсудил текущие вопросы с представителями подрядной организации ООО «СМУ-ВИОН-21″(начальная цего контракта -24079316 руб.)

На данном этапе строительная бригада ведет демонтаж полов и стен помещения. Предусмотрено выполнение следующих работ: замена деревянных оконных блоков, замена дверей и полов, отделочные работы стен и потолков, ремонт входной группы и капитальный ремонт инженерных сетей.

Капитальный ремонт цокольного этажа поликлиники планируется завершить в сентябре 2020 года.

Справочно: В связи с ремонтными работами в поликлинике произошли изменения: Регистратура — перешла в актовый зал Забор анализов на COVID-19- вход со двора, рядом со входом в детскую поликлинику (слева от пандуса). 12 каб — Экспедитор 13 каб — Процедурный кабинет 15 каб — Фтизиатр 16 каб — Ерманова А.А., врач — терапевт Марасанова Е.В., ВОП 17 каб — Кабинет мед.профилактики 18 каб — Кудрявцева С.В., ВОП Пушкина С.Ю., ВОП 19 каб — Кабинет неотложной помощи 20 каб — Шачкова М.А., зам.гл.врача по ЭВН 21 каб — Васильева Т.В., врач — терапевт Степанова Т.В., ВОП 22 каб — Шагова В.В., и.о.зав.ООВП 39 каб — Кабинет сбора бак.анализов 57 каб — Нарколог 2 этаж, отделение ФТО Дневной стационар — хирургическое отделение, 3 этаж Кабинет медосмотра — на переходе на 2 этаже рядом с аптекой

4.06.2020

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