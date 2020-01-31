В рамках Года 30-летия МЧС России в 41-ой пожарно-спасательной части поселка Кугеси состоялся День открытых дверей. В гости к огнеборцам пришли ученики четвертого класса Ишлейской школы Чебоксарского района.

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии, командир отделения второго караула Никита Пайгильдин рассказал своим юным слушателям о служебных буднях пожарного бойца. Ребята поближе познакомились с профессией диспетчера, узнали, где несут дежурство спасатели, как заправляют водой пожарные автоцистерны.

«Для того, чтобы не обжечься во время пожара, у нас есть специальная боевая одежда из не горящего материала, а еще каска и рукавицы-краги», – рассказал школьникам сотрудник МЧС, демонстрирую им экипировку пожарного-спасателя.

После экскурсии дети примерили на себя защитные шлемы брандмейстеров и, взобравшись на водительское кресло, посидели за рулем настоящей пожарной машины. После экскурсии четвероклассники поблагодарили спасателей за интересную встречу и пообещали всегда соблюдать правила пожарной безопасности.

31.01.2020

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