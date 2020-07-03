В Президентском перинатальном центре Минздрава Чувашии можно сдать анализ крови на антитела к новой коронавирусной инфекции.

Метод исследования — иммуноферментный анализ.

Анализ проводится по адресу: город Чебоксары, улица Ярославская, д.48, ост. «Площадь Республики», «Храм Рождества Христова» (отделение вспомогательных репродуктивных технологий №2 (хозрасчетное)).

График забора крови:понедельник, среда, четверг – с 7:30 до 9:30;суббота – с 8:00 до 12:00.

При подготовке к исследованию: не принимать пищу в течение 2-3 часов до исследования, можно пить чистую негазированную воду; не курить.

Для того, чтобы сдать анализ крови на антитела к новой коронавирусной инфекции необходимо предварительно записаться. Запись производится по телефону регистратуры: 8 (8352) 62-02-84 с 08:00 до 14:00 (ежедневно с понедельника по пятницу).

Для оформления договора при себе необходимо иметь паспорт.