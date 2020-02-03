В столице Чувашии по результатам стартовавшей электронной записи детей в первые классы в школы города поступило свыше 4800 заявок – 80% от ожидаемого количества. Технических сбоев не было, люди записывались в штатном режиме. 11% родителей подали заявки через операторов в школах. Об этом сообщил начальник управления образования администрации столицы Чувашии Дмитрий Захаров сегодня на рабочей планерке в мэрии.

Глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков подчеркнул, что нужно продолжать разъяснительную работу с жителями микрорайона «Новый город»: «Юридически сегодня детей зачислить в первый класс строящейся школы нельзя, но никаких сомнений у родителей быть не должно. После получения документов на ввод школы в эксплуатацию этот вопрос будет решен».

3.02.2020

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