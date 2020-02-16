Сегодня в п. Кугеси в спорткомплексе «Улап» состоялось Первенство Чебоксарского района по киокусинкай, посвященное Дню защитника Отечества, среди юношей и девушек 12-13, 14-15 лет. В соревнованиях приняли участие более 180 спортсменов из Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Ульяновской области и Чувашии.

Слово для приветствия было предоставлено ветерану боевых искусств Чувашии Юрию Атлашкину.

Как пояснил вице-президент Федерации киокусинкай каратэ Чувашии Сергей Николаев, это пепвый турнир, который федерация проводит в республике. Место для проведения соревнований выбрано благодаря тому, что уже на протяжении 10 лет в данном спорткомплексе занимаются данным видом боевого искусства. Поддержку в проведении турнира оказал исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Федерации Кёкушин каратэ России», куратор ПФО Леонид Илюшкин, поэтому в соревнованиях приняли участие из 5 регионов.

Сегодняшний турнир стал отборочным для участия в соревнованиях в ПФО. В нем также приняли участие спорстмены в возрасте 8-12 лет, для них прошли конкурсные испытания. Для них обязательны все формы защиты от ударов: накладки на руки и ноги, шлем на голову.

Основные ограничения для данного вида спорта — запрещены все удары в голову, пах.

Сергей Николаевич назвал имена юных спортсменов Чебоксарского района, добившихся высоких результатов: Никита Ильин, Александр Александров, Никита Александров. Он также отметил их тренеров Дмитрия Павлова и Артёма Яшина, из которых он воспитал мастеров.

«Киокусинкай воспитывает в спортсмене дисциплину, силу воли и дух. Прошедшие эту школу имеют внутренний стержень», — подчеркнул Сергей Николаев.

Соревнования по каратэ 16.02.2020#таванен



16.02.2020

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