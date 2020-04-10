Мобильная рабочая группа Московского района г. Чебоксары провела обследование в излюбленных местах отдыха горожан – парке культуры и отдыха им. 500-летия г. Чебоксары и Студенческом сквере.

В состав комиссии вошли глава администрации Московского района г. Чебоксары Андрей Петров, а также сотрудники Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, отдела полиции № 4 УМВД России по г. Чебоксары.

Рабочая группа интересовалась, по какой причине чебоксарцы не соблюдают режим самоизоляции, при необходимости смотрят документы, удостоверяющие личность, справки с места работы и т.д. С нарушителями ведется профилактическая беседа о распространении острых респираторных заболеваний.

Нарушителей установленного порядка будут наказывать рублем по статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Сумма административного штрафа внушительная: гражданам придется заплатить до 30 тысяч рублей, должностным лицам – до 50 тысяч рублей, юридическим лицам – до 300 тысяч рублей. Предусмотрены наказания и за повторные правонарушения.

Как отметил глава администрации Московского района г. Чебоксары Андрей Петров: «Если ранее нормативно-правовые акты носили рекомендательный характер, то с 7 апреля они стали обязательными. Мы, органы местного самоуправления, совместно с правоохранительными органами и государственными службами организовали рейд по территории района. Выявили, что, несмотря на принятые меры, на улицах нашего города гуляют его жители. С ними проведена беседа, составлены протоколы об административном правонарушении. Материалы будут переданы в суд».

10.04.2020

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