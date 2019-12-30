Каждый день в парке «Амазония» в столице Чувашии будет новогодняя программа. Сегодня, 30 декабря, в 15.00 часов состоится детское представление «Седьмой лепесток», затем — ёлка с оркестром, в 18.00 часов ожидается праздничная программа Централизованной клубной системы и Дворца культуры «Акация». Об этом сообщает администрация столицы Чувашии.

В новогоднюю ночь с 23.00 до 01.30 часов начнется концертная программа народного ансамбля «Родничок», трио «Сеспель». Дед Мороз и Снегурочка поздравят со сцены с наступившим 2020 годом. Завершится мероприятие праздничным салютом и дискотекой.

С 1 по 7 января в 15.00 часов пройдут детские представления «Сказочный город» и дискотека. В 18.00 часов начнутся новогодние вечеринки от популярных ведущих нашего города.

2 января на сцене катка в 16.00 часов запланирована игровая программа «Новогоднее путешествие Белки и Мишки». 3 и 6 января – «Новый год в Простоквашино», 7 января – «Рождество с Щелкунчиком».

30.12.2019

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