Объявления

Прайс-лист газеты "Таван Ен" с января 2019 года



ОБНОВЛЕНО 30.01.2020

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Продаю

19-55. Пластиковые ОКНА от производителя. Заводское качество. Весенние суперцены От 2800 руб за деревенское окно, у тепленное в три стекла. Немецкая фурнитура. Тел.: 8-927-668- 69-55.

19-252. Кольца колодцев ж/б

D-0,7; 1,0; 1,5.

Бурение колодцев, канализаций и скважин.

К/б блоки от производителя

20х20х40; 30х20х40; 12х20х40

Доставка.

Тел.: 8-902-327-82-52.

11-64. Бычки (молодняк). Доставка. Тел.: 8-987-126-30-07. 19-715. Продаю сено. Тел.:8-917-652-96-14. 19-701. Продаю бычков-молодняк. Зерно, сено. Доставка. Тел.:8-987-126-30-07. 19-789. Продаю кур, молодки, цесарки. Доставка. Тел.:8-905-029-90-50. 19-753. Продаю сено, солому, зерно. Тел.:8-903-346-71-89. 19-795. Окна. Скидка 60%. Акция! Закажите Окна или балкон VEKA от завода Легос со скидкой 60%. Только до конца месяца. Заказ и подробности по телефону: +7 (8352)20-10-13. ИП Паутов В.В.



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19-772. Закупаю коров, бычков, телок. Тел.:8-960-310-98-78. Олег.

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Поздравления

Чанкассинче пурăнакан хаклă тăванăма,

куллен халăхра ырă кăмăлне салатакан,

Иван Владимирович Степанова юбилейпе хĕрÿллĕн саламлатăп,

ырлăх-сывлăх, телей, ăнăçу сунатăп.

М. Карпов

19-798 + фото

Январĕн 28-мĕшĕнче Кÿкеç поселокĕнче пурăнакан Петр Порфирьевич ВАСИЛЬЕВ 80 çулхи юбилейне паллă тăвать. Чӑваш юманӗ пек ҫирӗп сывлӑх, сурпан пек вӑрӑм ӗмӗр, ҫутӑ та вӑрӑм кун-ҫул, телей, юрату, кулленхи пурнӑҫра ӑнӑҫу сунатпӑр. Ачусемпе, мӑнуксемпе пӗрле тата нумай ҫул савӑнса пурӑнмалла пултӑр.Тайма пуç сана эсĕ пирĕнпе пурришĕн.

Саламлаканĕсем : хĕрĕсем, кĕрÿшĕсем, мăнукĕсем, хăтысемпе тăхлачисем тата тăванĕсем.

19-799 + фото

Февралĕн 1-мĕшĕнче юратнă хĕрĕм, аннем, асаннем, кукамайăм, хунемеçĕм, Апаш ялĕнче пурăнакан Светлана Николаевна НИКОЛАЕВА 55 çул тултарать. Эпир ăна юбилей ячĕпе чун-чĕререн саламлатпăр, çирĕп сывлăх, тăнăçлăх, çăл куç пек тапса тăракан вăй-хал, вăрăм кун-çул сунатпăр.

Ашшĕ, амăшĕ, ывăлĕпе кинĕ, икĕ хĕрĕ, кĕрÿшĕсем, ултă мăнукĕ, икĕ шăллĕн çемйисем.

19-803+ фото

Февралĕн 4-мĕшĕнче Мăнал салинче пурăнакан Геннадий Федорович КОННОВ 85 ҫулхи юбилейне паллă тăвать. Çуралнă кунпа ăна чӗререн тухакан чи ырӑ та ӑшӑ сӑмахсемпе саламлатпӑр.Юман пек ҫирӗп сывлӑхлӑ, чӑваш сурпанӗ пек вӑрӑм ӗмӗрлӗ пулма иксӗлми телей, тулӑх пурнӑҫ, ӑнӑҫу сунатпӑр. Эпир санпа мухтанатпӑр, эсӗ пирӗншӗн ылтӑнран та хаклӑ.

Саламлаканĕсем: икĕ хĕрĕ, кĕрÿшĕсем, мăнукĕсем, кĕçĕн мăнукĕсем тата тăванĕсем.

19-806 + фото

Геннадий Федорович КОННОВА 85 ҫул тултарнӑ ятпа «Тăван Ен» хаçат редакцийĕ те чун-чӗререн саламлать. Таса та ҫирӗп сывлӑх, вӑрӑм та ырӑ кун-ҫул, ҫывӑх ҫынсен тимлĕхне яланах туйса тăма сунатпӑр.

19-807