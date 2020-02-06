В отставку отправлены Татьяна Михайлова и Валерий Филимонов

6 февраля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Врио Главы Чувашии Олег Николаев освободил  от исполнения обязанностей помощника Главы Чувашской Республики Татьяну Михайлову, от должности замес­тителя Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики Валерия Филимонова.

От исполнения обязанностей заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики освобожден Александр Николаев.

Также  от должности директора казенного учреждения Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики освобожден Игорь Степанов.

6.02.2020

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