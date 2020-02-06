Врио Главы Чувашии Олег Николаев освободил от исполнения обязанностей помощника Главы Чувашской Республики Татьяну Михайлову, от должности заместителя Руководителя Администрации Главы Чувашской Республики Валерия Филимонова.
От исполнения обязанностей заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики освобожден Александр Николаев.
Также от должности директора казенного учреждения Чувашской Республики «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики освобожден Игорь Степанов.
6.02.2020
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