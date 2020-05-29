29 мая на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и.о. прокурора Чувашии Александр Евграфов сообщил о принятых мерах по фактам, на которые обратил внимание руководитель республики Олег Николаев в ходе прошлого заседания.

Александр Евграфов заявил, что прокуратура проверила работу кафе «Октябрь», расположенного в Алатыре. Там в период действия ограничений проводились поминки, причем согласовал их проведение глава администрации муниципалитета. Прокуратура выявила факт нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в работе индивидуального предпринимателя. По результатам проверки в отношении ИП и главы администрации Алатыря возбуждены административные дела.

Олег Николаев выразил признательность надзорному ведомству за оперативную реакцию на ситуацию, а глав администраций районов и городов призвал четко следовать решениям и рекомендациям по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

«С одной стороны, любое нарушение должно быть наказано, с другой – не хотелось бы доводить до наказания. Только совместная целенаправленная последовательная работа даст возможность побороть ситуацию с распространением COVID-19 и подойти к этапу снятия ограничений», — сказал врио Главы Чувашии.

29.05.2020

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