Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя города Чебоксары. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). Об этом сообщает СУ СК РФ по Чувашии.

По версии следствия, днем 20 мая 2020 года в деревне Олгаши Чебоксарского района в ходе производства дорожных работ подозреваемый, управляя экскаватором-бульдозером, не убедился в отсутствии поблизости людей и при движении задним ходом совершил наезд на 65-летнюю местную жительницу. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Уже установлено, что подозреваемый был привлечен к выполнению работ без какого-либо правового оформления фирмой, которая заключила с сельским поселением муниципальный контракт на ремонт дороги. Таким образом, в указанную подрядную организацию будет внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела признано прокурором законным и обоснованным.

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15.06.2020

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