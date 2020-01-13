Сегодня в отделе полиции по Чебоксарскому району состоялось совещание, посвященное итогам оперативно-розыскной деятельности за 2019 год. Его провел заместитель внутренних дел Чувашии Александр Арапов.

Основной доклад представил начальник отдела Евгений Петров. Он сообщил, что число зарегистрированных преступлений выросло на 2%. Удалось раскрыть 103, остались не раскрытыми 148 преступных посягательств. Общая раскрываемость составляет 73,1% (по Чувашии- 69%).

На 10% выросло число преступлений, совершенных на улицах, на 10,5% — в общественных местах, на 14% ранее совершавшими, на 16% — не работающими.

За год на дорогах района в 83 авариях погибли 13 человек, число пострадавших сократилось на 27%. Сотрудники ОГИБДД за год оформили 2763 административных протокола.

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13.01.2020

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