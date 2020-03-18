В отделе ЗАГС Чебоксарского района пока число приглашенных на церемониях бракосочетания не ограничивают

18 марта, 2020 - Новости - нет комментариев

В отделе ЗАГС администрации Чебоксарского района пока не вводятся ограничения на количество гостей на регистрации брака, но этот вопрос находится на рассмотрении.

Из-за проходящего сейчас у православных Великого поста число торжественных регистраций брака сократилось. В ближайшие пятницу и субботу не будет ни одной.

Ближайшая церемония бракосочетания в отделе назначена на 28 марта.

Добавим, что новобрачным Амурской области в связи с профилактикой коронавируса рекомендуют приглашать на церемонию регистрации брака не более 15 человек, сообщается на сайте управления ЗАГС региона.

18.03.2020

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