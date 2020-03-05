В отделении ЭКО планируют установить эмбриологическую лабораторию

5 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

4 марта и.о. министра здравоохранения Чувашской Республики Владимир Степанов с рабочим визитом посетил Президентский перинатальный центр. Он ознакомился с работой структурных подразделений центра и обсудил предстоящий капитальный ремонт отделения вспомогательных репродуктивных технологий №1.

В рамках ремонта планируется расширить площади отделения на 150 кв. м за счет подсобных помещений и разместить на них эмбриологическую лабораторию, в которой установят новое современное оборудование. Также будет закуплена новая мебель для дневного стационара отделения.

Справочно

Ежегодно в отделении в рамках реализации базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС) процедуру экстракорпорального оплодотворения проходят 650 пар.

5.03.2020

www.tavanen.ru

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