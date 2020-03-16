Вчера работники ООО СХК «Атлашевский» начали подкормку многолетних трав (люцерны и других) возле с.Акулево и д. Таушкасы Акулевского сельского поселения. За два дня уже обработано 245 га.

Как сообщил главный агроном сельхозпредприятия Борис Николаев, на подкормке задействованы два трактора и два погрузчика. Работы проводятся с 4 по 9 утра. «Подкормка минеральными удобрениями начата на месяц раньше обычного. Стоит отметить, что состояние и многолетних трав, и озимых зерновых культур хорошее, лишь бы не было сильных морозов», — отметил он.

В сельхозпредприятии для подкормки многолетних трав закупили 700 тонн аммиачной селитры. Этого объема должно хватить и для весеннего сева.

В сельхозпредприятии, имеющим обрабатываемые земли в Чебоксарском, Мариинско-Посадском и Цивильском районах, под яровой сев подготовили 1380 га, озимыми культурами засеяно 1359 га.

16.03.2020

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