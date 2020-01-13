В онкодиспансере монтируют компьютерный и магнитно-резонансный томографы

13 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

Мультиспиральный компьютерный томограф и магнитно-резонансный томограф поступили в Республиканский онкодиспансер в рамках Национального проекта «Здравоохранение».

В настоящее время идет монтаж и наладка оборудования. Строители завершают ремонтные работы по подготовке помещений.

По словам главного врача Алексея Казакова, новое оборудование значительно расширит спектр применяемых технологий, повысит качество диагностики онкологических заболеваний и улучшит доступность данного вида помощи в республике.  Оба томографа уникальны для Чувашской Республики.

Новый 32-х срезовый спиральный компьютерный томограф является единственным с такими характеристиками томографом в городе Чебоксары.

Технические возможности компьютерного томографа обеспечивают высокое качество изображений при низкой дозе облучения, сверхвысокое разрешение, высокую скорость реконструкции и пропускную способность.

Магнитно-резонансный томограф обладает высокой мощностью 3,0 Тесла. Помимо выполнения  стандартных методик, которые характерны для МРТ, позволит проводить диагностику молочных желез, что раннее было недоступным в республике, а также предстательной железы и сердца.

13.01.2020

www.tavanen.ru

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