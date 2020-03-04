В онкодиспансере дан старт проекту по поддержке женщин с онкологическим диагнозом «Равный консультант». Главный врач онкологического диспансера Алексей Казаков и исполнительный директор фонда поддержки женщин «Александра» Екатерина Башта подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Равный консультант в онкологии», направленного на поддержку женщин столкнувшихся с онкологическим диагнозом, обсуждение которого прошло в ноябре 2019 года. Об этом ообщает Республиканский онкологический клинический диспансер Минздрава Чувашии.

Как рассказал, Екатерина Башта, равное консультирование в онкологии – это движение, реализуемое в рамках программы «Женское здоровье», объединяющее активистов, некоммерческие организации и лечебные учреждения в разных регионах России. Проект реализуется в стране уже 12 лет.

«Равными консультантами» становятся вчерашние пациентки в ремиссии. «Равный консультант» имеет опыт жизни с онкологическим диагнозом и помогает другим. После специального обучения «равные консультанты» оказывают информационно-психологическую поддержку женщинам с онкологическим диагнозом. «Пример и опыт человека победившего заболевание очень важен для тех, кто только столкнулся с диагнозом», — подчеркнула представитель фонда.

На сегодняшний день в чебоксарской команде «равных консультантов» 7 человек. Впереди у них процесс обучения, который состоит из нескольких очных семинаров и выполнения самостоятельных заданий. Первый этап тренингов пройдет уже в апреле. Запуск кабинета равного консультирования в онкологическом диспансере запланирован на сентябрь текущего года.

Набор желающих готовых стать равными консультантами продолжается. Телефон Центра психологической поддержки: 89623217024, 21-70-24 (с 8-00 до 15-00, кроме субботы и воскресенья).

4.03.2020

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