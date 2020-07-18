Трагический случай зарегистрирован 16 июля в Заволжье, где в озере Изъяр погиб молодой человек – 27-летний житель Чебоксар. По предварительной информации, горожанин зашел в воду в состоянии алкогольного опьянения и купался в необорудованном для этого месте. Тело утонувшего подняли со дна сотрудники республиканской поисково-спасательной службы. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

В этом году на водоемах республики уже утонули 20 человек, двое из них – дети. Большая часть ЧП с взрослыми, как правило, происходит в состоянии алкогольного опьянения.