В общественных местах сельских поселений Чебоксарского района проводится дезинфекция

16 июня, 2020 - Новости - нет комментариев

В сельских поселениях Чебоксарского района проводится дезинфекция в общественных местах из-за ситуации с коронавирусом.  

Глава Атлашевского сельского поселения Анатолий Фомин сообщил: «В сельском поселении в многоквартирных домах периодически  проводится дезинфекция подъездных помещений. Также продезинфицированы общественные места: детские площадки, остановки обшнственного транспорта. Все остальные меры предосторожности, которые были предприняты до этого, все также соблюдаются».

В Лапсарском сельском поселении  проводилась обработка поверхностей, полов, стен, дверей дезинфицирующими средствами в подъездах. Как рассказал глава поселения Дмитрий Луков, в поселении действует  масочный режим, оповещаются люди в возрасте  старше 65 лет, что без надобности на улицы не выходить, так как они находятся под риском заряжения инфекцией.

16.06.2020

www.tavanen.ru 

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