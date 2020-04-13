Минздрав Чувашии показал, как проходят дни у пациентов и сотрудников корпуса номер 1 и 2 терапевтического отделения Урмарской районной больницы. Они занимаются зарядкой, читают книги, играют в настольные игры.
Сотрудники больницы также занимаются самообразованием с помощью Интернета.
Все находящиеся в корпусах обеспечиваются горячим питанием и всем необходимым.
Ранее больница была переведена в обсерваторе из-за обнаружения коронавируса у одной из пациенток.
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#вестиизобсерватора ⠀ Пациенты и сотрудники корпуса №1 и 2 терапевтического отделения Урмарской центральной районной больницы в режиме изоляции занимаются спортом, читают интересные книги, играют в настольные игры. ⠀ Медицинские работники также занимаются самообразованием. Старшее поколение передаёт опыт, а молодые медики рассказывают про возможности интернета. ⠀ Режим стационара не поменялся — пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.Всех обеспечивают горячим питанием и средствами первой необходимости.
13.04.2020
www.tavanen.ru
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