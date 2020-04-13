Минздрав Чувашии показал, как проходят дни у пациентов и сотрудников корпуса номер 1 и 2 терапевтического отделения Урмарской районной больницы. Они занимаются зарядкой, читают книги, играют в настольные игры.

Сотрудники больницы также занимаются самообразованием с помощью Интернета.

Все находящиеся в корпусах обеспечиваются горячим питанием и всем необходимым.

Ранее больница была переведена в обсерваторе из-за обнаружения коронавируса у одной из пациенток.

13.04.2020

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