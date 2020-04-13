В обсерваторе Урмарской районной больницы занимаются зарядкой

13 апреля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Минздрав Чувашии показал,  как проходят дни у пациентов и сотрудников корпуса номер 1 и 2 терапевтического отделения Урмарской районной больницы.  Они занимаются зарядкой,  читают книги, играют в настольные игры.  

Сотрудники больницы также занимаются самообразованием с помощью Интернета. 

Все находящиеся в корпусах обеспечиваются горячим питанием и всем необходимым.

Ранее больница была переведена в обсерваторе из-за обнаружения коронавируса у одной из пациенток.

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#вестиизобсерватора ⠀ Пациенты и сотрудники корпуса №1 и 2 терапевтического отделения Урмарской центральной районной больницы в режиме изоляции занимаются спортом, читают интересные книги, играют в настольные игры. ⠀ Медицинские работники также занимаются самообразованием. Старшее поколение передаёт опыт, а молодые медики рассказывают про возможности интернета. ⠀ Режим стационара не поменялся — пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.Всех обеспечивают горячим питанием и средствами первой необходимости.

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13.04.2020

www.tavanen.ru 

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