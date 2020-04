View this post on Instagram

#вестиизобсерватора ⠀ Пациенты и сотрудники корпуса №1 и 2 терапевтического отделения Урмарской центральной районной больницы в режиме изоляции занимаются спортом, читают интересные книги, играют в настольные игры. ⠀ Медицинские работники также занимаются самообразованием. Старшее поколение передаёт опыт, а молодые медики рассказывают про возможности интернета. ⠀ Режим стационара не поменялся — пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь.Всех обеспечивают горячим питанием и средствами первой необходимости.