20 апреля в санатории «Лесная сказка» Минздрава Чувашии проведен завершающий этап дезинфекции постельного белья и помещений. Обсерватор вновь готов к работе. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

Напомним, с 3 апреля на территории санатория действует обсерватор для медицинского наблюдения за теми, кто опосредованно или напрямую контактировал с зараженными COVID-19, но не имеет признаков заболевания и первичные анализы – отрицательные.

В настоящее время в обсерваторе никого нет, последние контактные выехали из санатория 18 апреля.

20.04.2020

www.tavanen.ru