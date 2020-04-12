В санатории «Лесная сказка», работающего в режиме обсерватора, уже находятся 42 человека. Все они так или иначе контактировали с пациентами с covid-19, признаков заболевания у них нет и первичные анализы – отрицательные. Дополнительно будут проведены еще два анализа, согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора России. Они будут находиться на изоляции 14 дней. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

Всего здесь готово 300 мест, ещё 60 в резерве.

В связи с резким повышением числа заболевших, в санатории готовятся принять еще людей. В одних корпусах заканчивают косметический ремонт, устанавливают бактерицидные облучатели-рециркуляторы для очистки воздуха, оснащают необходимой мебелью.

В санатории организованы чистые и грязные зоны отдельно для сотрудников и отдельно для приезжих. То есть медрабортник входит, снимает верхнюю одежду, надевает средства индивидуальной защиты, проходит через шлюз и оказывается в жилом отсеке. В конце своей смены сотрудник выходит из «грязной» зоны через другую дверь. Приезжие же попадают в жилой отсек с другой стороны. Таком образом, эти потоки не пересекаются.

В интервью НТРК Чувашии по видеосвязи женщины из обсерватора, рассказали, что у них взяты анализы из носа и носоглотки. Все находящиеся в обсерваторе проходят лечение.

Все корпуса обсерватора дезинфицированы.