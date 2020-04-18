Из обсерватора на базе санатория «Лесная сказка» в Моргаушском районе сегодня выехали 32 человека, в том числе 8 несовершеннолетних. Они попали под наблюдение врачей, так как контактировали с теми, кто находился в непосредственной близости с зараженными COVID-19. В числе выписанных были и контактные первого уровня. Всех их обследовали, трижды взяли анализ на новую коронавирусную инфекцию. Все анализы — отрицательные. Всех выписали после 14 дней обязательного карантина.

Сегодня в обсерваторе на базе санатория «Лесная сказка» начнут дезинфекционные мероприятия.

18.04.2020

www.tavanen.ru