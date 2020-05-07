В санатории «Лесная сказка» в Моргаушском районе, работающего в режиме обсерватора, с 26 апреля находятся 25 человек. Они вернулись из Индии, Индонезии, Тайланда, ГОА, Германии и Турции. Карантинный период у 15 человек завершится 10 мая, у 5 граждан 12 мая и у 5 — 17 мая. Об этом сообщили в санатории.

3 мая из подразделения «Алый парус» Республиканского детского санатория «Лесная сказка» Минздрава Чувашии выписались 39 человек, из них 7 несовершеннолетних. Они заехали в обсерватор 20 апреля и находились под медицинским наблюдением 14 дней. За время нахождения у них 4 раза брали мазки из носоглотки. Все анализы отрицательные. 4 мая в обсерваторе проведена заключительная дезинфекция.

Сотрудники санатория, также раз в неделю сдают анализы и по окончанию карантиного периода выезжают домой. В бригаду осуществляющей медицинское наблюдение входит 1 врач, 1 медицинская сестра и 1 уборщик помещений.

Напомним, с 3 апреля на территории санатория действует обсерватор для медицинского наблюдения за теми, кто опосредованно или напрямую контактировал с зараженными COVID-19, но не имеет признаков заболевания и первичные анализы – отрицательные.

7.05.2020

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