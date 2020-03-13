В ближайшие дни в Чувашию вернутся снегопады и морозы. Об этом сообщает портал «Погода в Чувашии». Похолодание будет сопровождаться сильным ветром. Сегодня вечером и в ночь на субботу его порывы могут достигать 20-25 метров в секунду. Температура воздуха на высоте облаков уже понизилась до «минусовых» значений. Местами возможны осадки в виде снежной и ледяной крупы. Кроме того, метеочувствительным людям нужно обратить внимание на низкое атмосферное давление, которое составляет 728 миллиметров ртутного столба.

В субботу Чувашия окажется в тылу ложбины. Поэтому завтра обойдется без осадков, температура воздуха составит от 3 до 8 градусов тепла. А в воскресенье волновой циклон снова принесет дожди, переходящие в мокрый снег. В ночь на понедельник даже поднимется метель и установится небольшой снежный покров. Столбики термометров опустятся до отметок 2-7 градусов мороза, что может стать причиной гололедицы на дорогах.

13.03.2020

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