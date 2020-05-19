В ночь на вторник в Чувашии произошло два пожара

19 мая, 2020 - Актуально - нет комментариев

За дежурные сутки в Чувашии зарегистрированы два пожара.Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии. 

В 22.20 час. 18 мая произошло возгорание в доме 72-летнего жителя села Комсомольское. От огня пострадала ванная комната: пламя повредило внутреннюю отделку помещения на площади шесть кв. метров. Обстоятельства происшествия выясняются.

В ночь на 19 мая в результате поджога вспыхнул пожар в подъезде двухэтажного многоквартирного дома в селе Шемурша. Жильцы ликвидировали возгорание самостоятельно до прибытия спасателей.

19.05.2020

www.tavanen.ru 

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