За дежурные сутки в Чувашии зарегистрированы два пожара.Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.
В 22.20 час. 18 мая произошло возгорание в доме 72-летнего жителя села Комсомольское. От огня пострадала ванная комната: пламя повредило внутреннюю отделку помещения на площади шесть кв. метров. Обстоятельства происшествия выясняются.
В ночь на 19 мая в результате поджога вспыхнул пожар в подъезде двухэтажного многоквартирного дома в селе Шемурша. Жильцы ликвидировали возгорание самостоятельно до прибытия спасателей.
19.05.2020
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