В Новочебоксарске 5 июня около 17 часов на регулируемом перекрёстке по улице Советская сбит велосипедист.
Предварительно, велосипедист пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора, когда его сбил автомобиль ВАЗ-21063. С травмами водитель двухколёсного транспорта доставлен в больницу. Госавтоинспекция МВД по Чувашской Республике напоминает, что при движении на велосипеде велосипедист обязан выполнять правила дорожного движения, определенные для транспортных средств. Велосипедистам не нужно иметь права для движения по дороге, но это не значит, что можно спокойно проехать по краю проезжей части на красный свет.
8.06.2020
www.tavanen.ru
Комментарии: