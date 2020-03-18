ГУ МЧС РФ по Чувашии сообщает о пожаре рано утром в городе-спутнике.

В 3.40 час. возгорание случилось по улице Селикатная в городе Новочебоксарск. Огонь вспыхнул в производственном здании площадью 250 кв. метров, где охватил сушильную камеру. В результате пожара повреждена внутренняя отделка металлического строения. Предположительно, причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

С начала года в республике произошли 200 пожаров. Общий материальный ущерб от них составил более семи миллионов рублей. Огонь унес жизни девяти человек, еще 17 получили травмы. Спасены 34 человека.

Телефон службы спасения – «01» («101» – с мобильного).

18.03.2020

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