За прошедшие сутки на территории Чувашской Республики зарегистрированы 2 техногенных пожара, погибших нет, пострадавший 1 человек. Об этом сообщает ГКЧС Чувашии.

В 18:22 от огня пострадали стены жилого дома по пер.Молодежный Калининского района столицы. По предварительной версии, из-за неосторожности при курении загорелся мусор на лестничной клетке в одном из подьездов жилого дома.

В 22:34 произошло возгорание в двухкомнатной квартире дома № 44 по улице 10-й Пятилетки в Новочебоксарске. Предположительно, огонь вспыхнул в спальне из-за неосторожности при курении. Пламя уничтожило мебель и внутреннюю отделку спальни, закопчена квартира. При пожаре пострадал мужчина.

По оперативным данным, на территории Чувашской Республики с начала года зарегистрированы 193 пожара, в результате которых погибли 9 человек. Травмы различной степени тяжести получили 16 человек. Предварительный материальный ущерб составил свыше 124 млн рублей.

16.03.2020

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