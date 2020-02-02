В Новочебоксарске полицейский спас мужчину из горящей квартиры. Об этом сообщает МВД по Чувашии.

Днем 1 февраля командир отделения взвода отдельного батальона ППСП Отдела МВД России по городу Новочебоксарску прапорщик полиции Артем Петров, находясь на маршруте патрулирования, получил сообщение о возгорании в доме по улице Терешковой. Из квартиры на третьем этаже с прочной металлической дверью шел дым. Хозяин, который, по словам соседей, находился дома, не стуки и крики не реагировал.

В то время, как спасатели устанавливали лестницу, чтобы попасть в помещение с улицы, приехала мама новочебоксарца и открыла дверь. Прапорщик полиции Артем Петров забежал в задымленную комнату и вытащил мужчину, который уже не мог самостоятельно передвигаться, в коридор, где на помощь полицейскому пришли соседи. Патрульный вызвал «скорую», медики на месте применили кислородную маску и госпитализировали 39-летнего новочебоксарца. В настоящее время он находится в больнице, но его жизни ничто не угрожает.

Возгорание, которое возникло из-за оставленной без присмотра на плите посуды с пищей, было ликвидировано сотрудниками МЧС.

2.02.2020

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