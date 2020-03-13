В Новочебоксарске две женщины попали под колеса автомобиля. Об этом сообщает ГИБДД Чувашии.

12 марта около 20 часов 15 минут на улице Винокурова в Новочебоксарске водитель автомашины «ВАЗ-2114», предварительно, не уступил дорогу двум женщинам, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и совершил на них наезд. Обе женщины получили травмы. Им оказана медицинская помощь.

Со слов водителя, он не заметил пешеходов из-за погодных условий и времени суток. В отношении него составлен административный материал по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней степени тяжести вреда здоровью потерпевшего). Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 10 до 25 тысяч рублей или лишение водительских прав от полутора до двух лет.