Завтра, 25 декабря 2019 года, в Новочебоксарске в связи с неблагоприятными погодными условиями изменён режим работы муниципальных общеобразовательных учреждений. Об этом сообщает администрация города-спутника.

Директорам школ рекомендовано отменить учебные занятия для младших классов, а для средних и старших классов – на усмотрение родителей. Также рекомендовано организовать учебный процесс дистанционно.

Рабочий день для педагогических работников не отменяется, школы должны будут работать в штатном режиме.

Занятия 25 декабря отменены и в школах столицы Чувашии.

24.12.2019

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