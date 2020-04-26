С января нынешнего года, в Новочебоксарске была зарегистрирована серия грабежей, совершенных одним способом: злоумышленник резким движением выхватывал сумки из рук представительниц слабого пола и скрывался с похищенным. 22 апреля было зарегистрировано очередное преступление, однако нападавшему не удалось вырвать сумку у потерпевшей – та держала ее очень крепко. После обращения горожанки в полицию сотрудники управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике и ОМВД России по г.Новочебоксарск проанализировали маршрут предполагаемого злоумышленника и установили возможный адрес его проживания, где выставили засаду. Об этом сообщает МВД по Чувашии.

Юноша, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, был задержан. В настоящее время установлена его причастность к двум криминальным эпизодам, в том числе к факту открытого хищения имущества у 69-летней пенсионерки 17 апреля текущего года на улице 10 Пятилетки. Задержанного подозревают в других аналогичных правонарушениях, проводятся необходимые мероприятия.

26.04.2020

www.tavanen.ru