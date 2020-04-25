По решению суда приставы Новочебоксарского городского отдела судебных приставов приостановили деятельность филиала по производству керамических (акриловых) изделий «Santek», расположенного по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.63. Об этом сообщает УФССП по Чувашии.

Из протокола об административном правонарушении, составленного сотрудниками Роспотребнадзора по Чувашской Республике — Чувашии, следует, что на предприятии не соблюдаются профилактические мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Так, по состоянию на 20 апреля 2020 года, не были отстранены от работы сотрудники завода, контактировавшие с больным COVID-19. Кроме того, сотрудники предприятия не использовали индивидуальные средства защиты для рук, а работники столовой работали без средств защиты, что создало непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. Тем самым ООО «Керамика» нарушило Указ Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавирусной инфекции».

Новочебоксарским городским судом вынесено решение об административном наказании в виде приостановления деятельности на 22 дня. Судебным приставом-исполнителем незамедлительно возбуждено исполнительное производство, деятельность предприятия приостановлена. Неукоснительное исполнение судебного решения контролируется в ежедневном режиме.

24.04.2020

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