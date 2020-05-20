Для решения проблем раздельного сбора твердых коммунальных отходов, развития производства по переработке вторичного сырья, получения вторичных материальных ресурсов в г. Новочебоксарск будет создан экотехнопарк «Таса сывлаш». Проект включен в индивидуальную программу социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020–2024 годы.

В целях выработки стратегии развития экотехнопарка 19 мая 2020 года в Минприроды Чувашии прошла встреча и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александра Воробьева с потенциальными резидентами экотехнопарка кластерного типа.

Участники мероприятия представили проекты развития линий производства. Предприятиями республики предлагается переработка резинотехнических изделий, полиэтиленовой, мебельной пленки, упаковок Tetra Pak, отходов древесины для изготовления клееных изделий, производство пленки ПВД (полиэтилен высокого давления), полимерной тары, изделий из древесно-полимерного композита, строительных материалов из вторсырья.

Реализация названных проектов позволит сократить вывоз отходов потребления и производства на полигоны ТКО, получать вторичные материальные ресурсы, товары народного потребления. Кроме того, планируется получать тепловую электроэнергию для обеспечения ею всех резидентов экотехнопарка, что позволит снижать стоимость готовой продукции.

20.05.2020

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