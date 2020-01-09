С 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года в медицинские организации Чувашии госпитализировано 3373 пациентов.⠀
Большинство обратившихся на скорую помощь — с жалобами с отравлениями. В этом году зарегистрировано 66 пострадавших, из них 17 детей. Зачастую причиной обращения взрослых является «хороший отдых», связанный с последствиями неумеренного употребления алкоголя. В эти новогодние праздники оказана помощь 19 пациентам с алкогольным отравлением. Об этом сообщает Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии.
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С травмами, полученными от пиротехники, в медицинские учреждения обратились 5 взрослых и 1 ребенок.
В новогоднюю ночь в Шумерлинском районе в руках у мужчины взорвалась петарда. Он самостоятельно обратился к дежурному хирургу, который оказал пострадавшему экстренную помощь. Для дальнейшего лечения пациента доставили в больницу в Чебоксарах.
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От переохлаждения в новогодние праздники пострадали 5 человек, погибших нет.
9.01.2020
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