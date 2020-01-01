Праздничные мероприятия в ночь с 31 декабря на 1 января прошли во многих населенных пунктах Чувашии. На охрану общественного порядка и обеспечение безопасности граждан было задействовано порядка 800 сотрудников полиции, бойцов Росгвардии, народных дружинников и сотрудников частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено. Об этом сообщает МВД по Чувашии.

МВД по Чувашской Республике рекомендует гражданам соблюдать элементарные правила безопасности в праздничный период и чувство меры при употреблении спиртных напитков. Не стоит оставлять личное имущество без присмотра, особенно мобильные телефоны, ключи от автомобилей, женские сумочки. При проведении торжеств вне дома рекомендуется заранее позаботиться об обратном безопасном маршруте. МВД также напоминает об опасности вождения авто в нетрезвом состоянии.

1.01.2020

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